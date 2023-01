Unikatowe zbiory Muzeum Narodowego w portalu KRONIK@. Podpisano porozumienie

Porozumienie o współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie i pionu Cyfryzacji KPRM podpisali sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz oraz dyrektor muzeum prof. UJ dr hab. Łukasz Gaweł. W poniedziałkowym wydarzeniu uczestniczył również wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Unikatowe zbiory muzealne w portalu KRONIK@

Portal KRONIK@, czyli Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, to cyfrowa przestrzeń do prezentacji zasobów polskiej nauki i kultury. Projekt zapewnia między innymi przestrzeń do bezpiecznego przechowywania cyfrowych zasobów instytucji kultury. Może z niej skorzystać nieodpłatnie każda instytucja, która posiada zdigitalizowane zbiory.

W ramach podpisanej umowy, użytkownicy portalu znajdą w nim blisko 16 mln obiektów pogrupowanych na 67 kategorii tematycznych. Chodzi na przykład o zbiory z Biblioteki Narodowej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to: archiwalia, książki, rękopisy, prasa, grafika, plakaty, druki ulotne, dzieła sztuki, fotografie.

– Dołączenie muzeum do programu jest szansą na zwiększenie dostępności i promocję zbiorów instytucji oraz zabezpieczenie owoców prowadzonych od wielu lat prac digitalizacyjnych. Dynamicznie rozwijający się portal KRONIK@ to wygodne narzędzie, za pomocą którego można wyszukać informacje o zbiorach przechowywanych w wielu instytucjach w Polsce – mówił dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Łukasz Gaweł.

– Jeżeli chodzi o cyfryzację, to przez okres pandemii rozwinęliśmy obszar digitalizacji. Takie działania są realizowane przez polskie instytucje od wielu lat. Chcemy kontynuować projekt, powinien on także poszerzać dostępność do łatwej, wystandaryzowanej digitalizacji dla wszystkich instytucji kultury, w tym samorządowych czy prywatnych. Uczestnictwo prywatnych kolekcji mogłyby być bardzo korzystne – powiedział wicepremier Piotr Gliński.

