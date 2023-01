Ziemkiewicz, Engels, Tompson. Zapraszamy na debatę dot. przyszłości Europy

W debacie, oprócz prof. Davida Engelsa, belgijskiego historyka, filozofa i publicysty, który wyemigrował do Polski ze względu na dotykającą go w Europie Zachodniej cancel culture, wezmą udział publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz oraz reżyser, podróżnik i działacz społeczny Stefan Tompson.

Książka Davida Engelska

Książka „Co robić? Jak żyć w obliczu upadku Europy” traktuje o upadku cywilizacyjnym, kulturowym i moralnym centrów cywilizacyjnych Europy, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego i francuskiego obszaru kulturowego. Co absolutnie fascynujące, chociaż książka napisana została przed rosyjską inwazją na Ukrainę, daje wiele odpowiedzi na pytania o ich dwuznaczną moralnie, często ambiwalentną postawę wobec brutalnej agresji.

– Kiedy czytałem „Co robić?”, przyszła mi do głowy dziwna, wręcz niestosowna myśl, że gdyby Nietzsche żył dziś, byłby może pierwszą osobą, która pragnęłaby odnowy katolicyzmu. O ile wówczas uparcie zwalczał chrześcijaństwo jako „religię słabych”, o tyle dziś uświadomiłby sobie, że na owej „religii słabych” opierała się cała siła Europy i że bez niej Europa jest zgubiona – napisał na temat książki francuski pisarz i eseista Michel Houellebecq.

Debata odbędzie się 30 stycznia w siedzibie redakcji „Tygodnika Solidarność” przy ul. Prostej 30 w Warszawie. Wstęp wolny. Po debacie można będzie zadać pytania uczestnikom debaty oraz kupić [gotówka] książkę prof. Engelsa i poprosić o autograf. Pierwszych pięciu gości otrzyma książkę za darmo.