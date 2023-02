GDZIE? Papieski Uniwersytet Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, aula 11 // YouTube

KIEDY? 1.03, godz. 15:00

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/733129974876476/

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=pHmJAmTnHzI

Nagrania, teksty i skróty archiwalnych wykładów: https://teologiapolityczna.pl/wyklady- janopawlowe

Reset czy rewolucja?

Czy stabilność polityczna i prawna może być problemem politycznym? Czy to, co wydaje się być celem i najświetniejszym owocem dobrej polityki, może prowadzić do degeneracji systemu ustrojowego, niesprawiedliwości i kryzysu? Jak stabilność odnosi się do konfliktów i głębokich podziałów w społeczeństwach zachodnich? Czy historia znała kryzysy polityczne podobne do tego, który rozdziera dziś społeczeństwa zachodnie? Czy kiedykolwiek znaleziono skuteczne rozwiązania, które pozwoliłyby uporać się z negatywnymi skutkami ubocznymi stabilności? Jeśli tak, to na czym one polegały? Czy możemy je odnieść do naszych problemów?

To lista pytań, na które Dariusz Karłowicz postara się odpowiedzieć w swoim wykładzie zatytułowanym „Reset czy rewolucja? Współczesne problemy politycznej stabilności i kilka starożytnych rozwiązań”. Dariusz Karłowicz – filozof, wykładowca, publicysta, autor książek. Współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna” oraz prezes Fundacji Świętego Mikołaja.

W 1997 r. uzyskał stopień doktora filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (praca pod kierunkiem prof. Juliusza Domańskiego). W 2005 roku wydał książkę „Sokrates i inni święci”, traktującą o filozoficznych podstawach idei reprezentowanych przez pierwszych chrześcijan i Ojców Kościoła. W 2017 roku książka ta została przetłumaczona na język angielski pod tytułem „Socrates and Other Saints: Early Christian Understandings of Reason and Philosophy”.