"Dlaczego Franciszkowi przeszkadza klasyczna liturgia?". Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Lisickim

Dyskusję z udziałem red. naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego oraz Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu, poprowadzi Paweł Chmielewski z portalu PCh24.pl.

Dyskusja jest tym bardziej aktualna, że dzień wcześniej przypada 10. rocznica wyboru kard. Bergoglio na Ojca Świętego. 28 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI zakończył swój blisko ośmioletni pontyfikat. Wcześniej, podczas konsystorza 11 lutego, ogłosił decyzję o rezygnacji. Był pierwszym biskupem rzymskim od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. Jego następcą został kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Tym samym jezuicki duchowny został pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się 13 marca 2013 roku o godz. 19.06. Nowo wybrany papież przyjął imię po św. Franciszku z Asyżu, patronie biednych i nędzarzy.

Paweł Lisicki – "Wygnanie Melchizedeka"

W książce zatytułowanej "Wygnanie Melchizedeka. W jaki sposób Kościół katolicki może odzyskać zgubione sacrum" Paweł Lisicki odpowiada na pytania: na czym polegało podobieństwo kapłaństwa Chrystusa i Melchizedeka? Czy Msza Święta to ofiara? Kto, komu, w czyim imieniu i po co ją składa? Czy też Msza to tylko uczta i zgromadzenie?

Dlaczego współcześni katolicy mają tak ogromny problem w doświadczeniu świętości? To nowa mentalność, czy też źródłem jest modyfikacja i zmiana samych rytów i obrzędów dokonana przez Pawła VI w 1969 roku?

Chrystus – Melchizedek. To zestawienie brzmi osobliwie w uszach dzisiejszych katolików. Jeszcze niedawno większość katolików mogłaby odnaleźć imię Melchizedeka w tekście modlitw Kanonu rzymskiego. W modlitwie tej Kościół wspomina trzy imiona ofiarników: Abla, Abrahama i właśnie Melchizedeka. Wypowiadając tę modlitwę, Kanon wiąże Melchizedeka z Chrystusem. W ten sposób podkreśla ciągłość ofiarniczej aktywności całej ludzkości.