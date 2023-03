Pochwała starości

W tym samym serialu obiektem westchnień wszystkich mężczyzn jest najbardziej znana z reklamy Positivum Małgorzata Pieńkowska, rzeczywiście urodziwa, do tego zaledwie 57-letnia, a to w telewizyjnych tasiemcach wiek zgoła juniorski. W takim „Klanie” np. ci, którym nie stuknęła siedemdziesiątka, robią za niepełnoletnich. Dlatego też w kobietach przebiera tam Krzysztof Tyniec (67 lat), którego jako czołowego amanta Rzeczypospolitej obsadzono również w „M jak miłość”, gdzie musi sprostać nienasyconemu apetytowi seksualnemu sołtys Kisielowej(72 lata). Odgonić mu się od niej trudno, bo to jego serialowa małżonka.