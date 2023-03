Więcej Ukrainy, mniej Rosji. Nowojorskie muzeum przeklasyfikowało część dzieł

Metropolitan Museum of Art (określane potocznie jako "Met") w Nowym Jorku po cichu przeklasyfikowało niektóre ze swoich obrazów. Dwóch artystów, niegdyś określanych jako Rosjanie, zostało teraz sklasyfikowanych jako Ukraińcy, a obraz francuskiego impresjonisty Edgara Degasa został przemianowany z "Rosyjskiej tancerki" na "Tancerkę w ukraińskiej sukience". To efekt trwającej od 24 lutego 2022 r. agresji Rosji wobec Ukrainy.

Sukces kampanii ukraińskiej dziennikarki

Oksana Semenik, dziennikarka i historyk z Kijowa, od miesięcy prowadzi kampanię mającą na celu przekonanie instytucji w Stanach Zjednoczonych do ponownego oznakowania historycznych dzieł sztuki, które jej zdaniem są błędnie przedstawiane jako rosyjskie.

W Met znajdują się prace Illji Repina i Arhipa Kuindży, artystów, których językiem ojczystym był ukraiński i którzy przedstawili wiele ukraińskich scen, nawet jeśli terytorium obecnej Ukrainy było w ich czasach częścią imperium rosyjskiego – przekonuje w swojej kampanii Semenik.

Repin, znany dziewiętnastowieczny malarz urodzony na terenach dzisiejszej Ukrainy, w katalogu Met został zatem przemianowany na "Ukraińca, urodzonego w Imperium Rosyjskim. Ukraińskie miasto Czuhujów (Czuguew), kiedy było częścią Imperium Rosyjskiego". Oksana Semenik zaznacza, że "wszystkie słynne krajobrazy Repina dotyczyły Ukrainy, Dniepru i stepów. Ale także Ukraińców jako ludzi".

Met: Prowadzimy analizy w porozumieniu z ekspertami

W odniesieniu do niedawnego procesu przeklasyfikowania dzieł, Metropolitan Museum of Art przekazało stacji CNN, że instytucja "nieustannie bada i sprawdza obiekty w swojej kolekcji, aby określić najbardziej odpowiedni i dokładny sposób ich skatalogowania i prezentacji. Ostatnie zmiany zostały przeprowadzone po badaniach dokonanych we współpracy z naukowcami w tej dziedzinie".

W styczniu, kiedy placówkę pytano o zmiany dot. pracy Degasa, obecnie nazywanej "Tancerką w ukraińskim stroju", rzecznik Met powiedział dziennikarce, że pracownicy muzeum "są w trakcie badania dzieła we współpracy z naukowcami w tej dziedzinie i trwa procedura określenia najodpowiedniejszego i najdokładniejszego sposobu prezentacji pracy". "Doceniamy spostrzeżenia odwiedzających. Twoja cenna opinia przyczynia się do tego procesu" – dodał rzecznik galerii.

