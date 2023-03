Chrześcijanie w obliczu polaryzacji politycznej

To już siódmy w roku akademickim 2022/23 wykład z cyklu wykładów Janopawłowych organizowanych przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II, który powołany został na uniwersytecie Angelicum dzięki hojności prywatnych Darczyńców z Polski.

GDZIE? Papieski Uniwersytet Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, aula 11 // YouTube

KIEDY? 15.03, godz. 16:30

Link do wydarzenia na Facebooku.

Link do transmisji

Nagrania, teksty i skróty archiwalnych wykładów

Doświadczamy załamania w naszej kulturze politycznej. Czy to polaryzacja? Będę przekonywał, że podstawowym problemem jest dezintegracja, spadek zaufania do podstawowych instytucji. Wykład będzie dotyczył przyczyn dezintegracji, które spoczywają w paradoksalnym założeniu permanentnej rewolucji. W upłynnionym świecie solidna rzeczywistość Kościoła i autorytet apostolskiego dziedzictwa mogą zakotwiczyć życie ludzi i zapewnić schronienie, jeśli nie rozwiązanie, w naszej epoce dezintegracji – mówi Rusty Reno o swoim wykładzie.

R. R. Reno pełni funkcję redaktora First Things od 2011 roku. Obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Yale i przez dwadzieścia lat wykładał teologię i etykę na Uniwersytecie Creighton w Omaha, w stanie Nebraska. Publikował w wielu czasopismach akademickich, a jego eseje ukazały się w Commentary, National Review, Wall Street Journal, Washington Post i New York Times oraz w innych popularnych tytułach. Jego ostatnie książki to Koniec interpretacji, Powrót silnych bogów i Wskrzeszenie idei chrześcijańskiego społeczeństwa.

