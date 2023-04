Wszystko o Alicji

Z tylu ciekawych kobiet na świecie musiał trafić akurat na Alicję, osobniczkę ze skłonnością do przemocy, uszytą z popkulturowych odniesień socjopatkę. Jednakże nikt go nie zmuszał. Wydarzyło się to, co jest plagą współczesnych czasów: zostali parą, bo tak jakoś wyszło, bo było wygodnie. Kiedy odmawiamy brania odpowiedzialności za swoje życie, kiedy nie dokonujemy świadomych