Żywot Malcolma

Idealna forma

Wiele się musi zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu – mazowieckie miasteczko, w którym urodził się Malcolm, wkroczyło w kapitalizm, organizuje festyny agrestu zamiast żarcia kiełbasy na czas, a wódkę kupić można nie na kartki, lecz bez ograniczeń. Cóż z tego, skoro gdy człowiek marzy, żeby porządnie zarobić, to i tak musi wyjechać? Im dalej, tym lepiej. Najlepiej za granicę. Kiedy więc przyjdzie okazja (właściwie inaczej – gdy nadejdzie konieczność w postaci poważnej grzywny do zapłaty), nasz bohater wyruszy do Londynu, zwanego pieszczotliwie Lądkiem. Nie jest sam – w drogę Malcolm wyrusza ze swoim druhem o ksywie Stomil. Droga będzie długa i pełna czasem absurdalnych zakrętów, bo biednemu zawsze wiatr w oczy wieje. A także z powodu takiej, a nie innej formy literackiego oryginału, wedle którego powstał serial „Emigracja XD”, który oglądać możemy w CANAL+. Książkę pod tym samym tytułem wydał w roku 2019 ukrywający się pod pseudonimem Malcolm XD, gwiazda internetowych… no właśnie, tu wahanie. Najchętniej użyłbym słowa „gawęd”. Ale przecież wiele się musi zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu – dziś takie pełne dywagacji i humoru opowieści(zwykle pełne ryzykownego humoru i obficie czerpiące z rzeczywistości) zwie się „copypastami” albo „pastami”.

Jak czytamy na stronie Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego: „Copypasta lub pasta to (najczęściej krótka i zabawna) historia w formie tekstowej, kopiowana i rozpowszechniana w Internecie (głównie w mediach społecznościowych). Słowo używane najczęściej przez młodych użytkowników Internetu”.