Nie żyje Tina Turner. Artystka miała 83 lata

Informację o śmierci artystki przekazano też za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Tiny Turner. Swoją muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała gwiazdy jutra" - napisano na oficjalnej stronie piosenkarki na Facebooku.

Wielka kariera, burzliwe życie

Tina Turner urodziła się 26 listopada 1939 r. jako Anna Mae Bullock w pobliżu Brownsville w stanie Tennessee, w USA. Jej kariera muzyczna zaczęła się na poważnie pod koniec lat 50., gdy związała się z zespołem Ike'a Turnera Kings Of Rhythm. Po kilku latach pojawił się też pierwszy przebój – River Deep, Mountain High.

Tina związała się Ikem, a następnie para wzięła ślub. Piosenkarka wspominała jednak małżeństwo jako prawdziwy koszmar. Mąż ją wyzywał, a potem bił po głowie rozciągaczem do butów. "Dobrze wiedział, co robił. Nie mógł bić mnie pięścią jako gitarzysta" – relacjonuje Turner, dodając że mąż zmuszał ją po tym wszystkim do współżycia.

Te traumatyczne doświadczenia doprowadziły gwiazdę do próby samobójczej. Pisze, w jaki sposób udało jej się zdobyć silne leki nasenne. "Sądziłam: Śmierć mnie uwolni. Tak naprawdę próbowałam się zabić. Poszłam do lekarza i powiedziałam, że mam problemy ze snem. Zaraz po kolacji, wzięłam wszystkie 50 tabletek, które mi przepisał" – ujawnia. Środki okazały się jednak nie na tyle silne, aby doprowadzić do śmierci. Kiedy obudziła się rozczarowana faktem, że wciąż żyje, miała pomyśleć: "Mam przetrwać".

Piosenkarka rozwiodła się w 1978 roku, co doprowadziło również do końca współpracy z Ikem. Następnie przez kilka lat Turner bezskutecznie próbowała nagrać rozpoznawalną płytę. Przełomem były lata 80., z którymi Turner jest powszechnie kojarzona. To w tej dekadzie piosenkarka wylansowała szereg przebojów. W 1985 r. zagrała również w filmie "Mad Max: Beyond The Thunderdome", gdzie pojawia się słynny hit "We Don't Need Another Hero".

W 1993 r. ukazał się dwukrotnie nominowany do Oscara biograficzny film "What's love got to do with it", w którym opisano związek piosenkarki z byłym mężem.

W trakcie swojej wieloletniej kariery zdobyła dwanaście nagród Grammy i sprzedała ponad 200 mln egzemplarzy płyt i singli.