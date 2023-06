Poświęcenie

Jednak „Towarzysze broni” to opowieść mroczniejsza. Także o przyjaźni, tyle że dużo trudniejszej: akcja rozgrywa się w roku 1950, kiedy to piloci marynarki wojennej USA szykujący się, by dać odpór Rosjanom w Europie, niespodziewanie wyruszają do Korei, gdzie wybucha pierwszy wielki konflikt czasów zimnej wojny. A rok 1950 to chwila, kiedy czarnoskórzy lotnicy są rzadkością.

Tymczasem tytułowi towarzysze broni to para mieszana: czarnoskóry Jesse Brown (świetna rola Jonathana Majorsa) oraz Tom Hudner (Glen Powell). Historia wydarzyła się naprawdę.