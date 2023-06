Obywatel Rico

Poczytanki II Byliśmy zgodni podczas panelu poświęconego wojnie w fantastyce (targi książki w Warszawie, a towarzystwo było tyleż zacne, co różnorodne – m.in. Andrzej Sapkowski i Rafał Kosik) w sprawie najlepszych książek SF o wojnie.

Oczywiście Vonnegut i jego „Rzeźnia numer 5”, oczywiście „Wieczna wojna” Haldemana. No i„Żołnierze kosmosu” Roberta A. Heinleina, książka, od której zaczęła się moja miłość do tego autora, zanim jeszcze cokolwiek jego autorstwa przeczytałem. A to dlatego, że w jednej z komunistycznych książek o literaturze SF napisano, że Heinlein to amerykański militarysta. Nic nie mogło wzbudzić większej sympatii nastolatka w okupowanym przez Sowietów PRL, jak taka rekomendacja. Z Heinleinem jest kłopot. Kontrkulturowa lewica wielbi jego „Obcego w obcym kraju”, prawica czci nie tylko „Żołnierzy kosmosu”, lecz także powieść „Luna to surowa pani”, w której mieszkańcy Księżyca buntują się przeciw tyranii Ziemian,