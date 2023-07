Tato, przestań!

Gwiazdor mocno zszargał sobie reputację nieświeżymi komediami; najniżej upadł chyba przy okazji „Co ty wiesz o swoim dziadku” czy „Wojny z dziadkiem”. Film Laury Terruso to propozycja dużo lepsza (ale plakat wciąż koszmarny). Siłą sprawczą tej rodzinnej komedii jest amerykański komik Sebastian Maniscalco, który od lat w swoich standupach sięga po wątki rodzinne i imigranckie. Jego ojciec przybył do Ameryki, by spędzić życie jako fryzjer, Maniscalco siedem lat był kelnerem w Los Angeles, próbując przebić się w świecie komedii.