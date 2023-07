Podwyżki cen biletów w muzeach. Pilna rekomendacja ministra kultury

W związku ze zmianami cen biletów do muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez resort kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zarekomendował wszystkim nadzorowanym muzeom pilny powrót do cen ubiegłorocznych.

"Zgodnie z Ustawą o muzeach, wysokość cen biletów ustala dyrektor instytucji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że misją resortu kultury jest zwiększenie dostępności oferty prowadzonych instytucji muzealnych oraz to, że wszystkie prowadzone lub współprowadzone przez resort muzea otrzymały w tym roku zwiększone dotacje, MKiDN nie widzi podstaw do zwiększania cen biletów i rekomenduje pilny powrót do cen z zeszłego roku" – czytamy w komunikacie.

Co dziesiąty Polak chodzi do muzeum

Według badania zrealizowanego w okresie lipiec 2021 – marzec 2022, w muzeum lub galerii sztuki przynajmniej raz w ciągu roku było 10,1 proc. Polaków. Jedną wizytę w takim miejscu zadeklarowało 6,8 proc. badanych, a dwie lub trzy wizyty – 2,9 proc. Relatywnie częściej do muzeum lub galerii chodzą osoby w wieku 16-24 (14,1 proc.) oraz 35-44 (13,7 proc.).

Ponadto, zgodnie z sondażem, obiekty historyczne odwiedziło 15 proc. Polaków. Przynajmniej raz w roku w takim miejscu było 9,7 proc. badanych, a dwa lub trzy razy – 4,4 proc. Najwięcej osób podążających w tej formie śladami historii sytuuje się przedziałach wiekowych 16-24 i 35-44 (po 19,9 proc.). Dodatkowo, w festynach, jarmarkach i imprezach folklorystycznych wzięło udział 33,8 proc. Polaków, w tym 19,6 proc. jeden raz, 13 proc. dwa lub trzy razy, a 1,2 proc. przynajmniej cztery razy. Z domów lub ośrodków kultury korzystało 9,7 proc. Polaków. Największy odsetek osób odwiedzających takie miejsca jest w grupie wiekowej 16-24 – 17,5 proc. oraz wśród mieszkańców miast od 100 tys. do 500 tys. – 13,5 proc.

