Wyjątkowy festiwal w Krakowie. Rusza "Musica Divina"

W tym roku, z powodu braku państwowego dofinansowania, zorganizowanie festiwalu było szczególnym wyzwaniem. Mimo to w ciągu czterech dni, do niedzieli, wielbiciele dawnej muzyki sakralnej – i nie tylko – będą mogli kolejny raz posłuchać w krakowskich kościołach wybitnych wykonawców, tym razem pod hasłem „Vespers”, czyli Nieszpory.

W tym roku wystąpią: portugalska Capella Sanctae Crucis, Anna-Liisa Eller – estońska artystka grająca na kannelu, tradycyjnym estońskim instrumencie, Adrian Sîrbu wraz z rumuńskim chórem Byzantion oraz Trio Mediaeval wraz z chilijską wirtuozką Cataliną Vicens.

W programie znajdą się utwory m.in. Thomasa Damettana, Johna Cooke’a, Pedra de Cristo, Giovanniego Pierluigiego da Palestriny, Girolamo Frescobaldiego, Heinricha Ignaza Franza von Bibera, Roberta de Visée, Jeana-Philippe’a Rameau, a także bizantyjska muzyka na Nieszpory.

Festiwalu dopełni koncert finałowy 23 września w wykonaniu zespołu Schola Cantorum Minorum Chosoviensis. Cały program oraz wejściówki na wydarzenia można znaleźć pod adresem: https://musicadivina.pl/program/. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

– Jako ambasador Fundacji inCanto gorąco zachęcam do skorzystania z tej niesamowitej oferty przybliżenia wyjątkowego dziedzictwa europejskiej kultury muzycznej w najlepszych wykonaniach. Festiwal organizują ludzie, którzy poświęcili temu wydarzeniu cały swój wysiłek – i to czuje się na każdym kroku. Na tle innych podobnych wydarzeń te organizowane przez inCanto wyróżnia szczególna atmosfera bliskości artystów, publiczności i organizatorów, którzy mimo niedużych sił i środków tworzą wydarzenie kulturalne na najwyższym poziomie. Niesamowitej urody muzyka w przepięknych wnętrzach krakowskich świątyń, w scenografii tworzonej przez specjalnie wyreżyserowane oświetlenie – to przeżycie niepowtarzalne. Te koncerty – zapewniam – pozostają w pamięci na lata – mówi Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy" oraz ambasador Fundacji inCanto.

Festiwal Musica Divina: 3-6 sierpnia i 23 września 2023, Kraków