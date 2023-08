Normalna nienormalność

Pozujący na sympatycznych wariatów aktywiści „Naszości”, z Piotrem Lisiewiczem na czele, widzieli republikę okrągłostołową dużo trzeźwiej niż zachłyśnięci nadejściem nowych czasów prasowi propagandyści. „Wyśmialiśmy was, bo to, co było niebezpieczne w PRL, w III RP powtórzyć się mogło już tylko jako farsa” – czytamy w książce „Flaki z nietoperza”, która była „manifestem poetyckim” „Naszości”.