Zawodowi magicy i technologia polityczna

Czasem w tzw. teatralnym offie, poza instytucjami, powstaje coś świeżego i zaskakującego. Nie ma szans, by wpadli na to twórcy mainstreamowi, nawet ci zorientowani najbardziej eksperymentalnie. To jest właśnie przypadek spektaklu „The Trick”, stworzonego przez duet Rotowski & Słomka.

Dwóch profesjonalnych iluzjonistów, z aktorskim przygotowaniem i wieloletniem doświadczeniem z pokazów tzw. magii, przetworzyło w wykraczający daleko poza świat tej specyficznej rozrywki pełnowymiarowy spektakl teatralny. Podczas wakacji „The Trick” pojawiał się, ale wyłącznie na festiwalach cyrkowych (lubelski Carnaval, oleśnicka OFCA) – bo przecież teatr zajmuje się poważniejszymi sprawami, a kuratorzy festiwali teatralnych nie wystawiają nosa poza własne poletko. Jako propozycja bezkompromisowa, niestandardowa, wykraczająca poza schematy i formaty nie zmieścił się też, na razie, w repertuarze żadnej ze scen. Tak więc, jeśli się chce „The Trick” po wakacjach zobaczyć, to trzeba na niego zapolować. Warto.