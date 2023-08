Ugoda kozacka w Starej Olszance

Doszło do niej w trudnych okolicznościach. Po zawarciu traktatu pod Buszą, w którym Stanisław Żółkiewski zobowiązał się powstrzymywać kozackie napady na Chanat Krymski i Turcję, przyszedł czas na wykonanie jej polskiej części. W tym celu hetman wyprawił się z wojskiem na Ukrainę i rozłożył obozem we wspomnianym miejscu. Ponieważ wiadomo było, że będzie chciał ograniczyć liczebność kozaków, ich wojsko także zebrało się w pobliżu; nastroje były bojowe, do końca nie wiadomo było, czy nie wybuchnie nowe powstanie. Na szczęście za ugodą opowiadali się zaporoski hetman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, przyszły bohater spod Chocimia, i starszyzna.