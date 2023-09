Mikadowie pretensjonalności

Porównując się ze słynnym reżyserem, pisał: „Ja z Borzęcina / On z Rimini / Ja Mrożek / On Fellini”. Borzęcin jednak w nim tkwił, co rano bowiem zaganiał siebie do pisania, mówiąc: „Na swoje poletko, chłopie, orać, do pługa”. „Za duży na Polskę, za mały na świat. W Polsce byłem tylko prześmiewakiem narodowym. Na Zachodzie pisarzem polskim” – mawiał o sobie.