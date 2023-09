Rymkiewicz. Kilka szczegółów

Do zobaczenia II Wystawa „Rymkiewicz. Encyklopedia”, sama w sobie będąca wydarzeniem szczególnym, chyba pierwszą tak obszerną prezentacją dorobku Jarosława Marka Rymkiewicza, jest w istocie dopiero preludium do tego, co ma nadejść 2 listopada – Festiwalu Rymkiewiczowskiego „Dziady, upiory, przodkowie”.

„Dziady, upiory, przodkowie”. Ekspozycja jest opowieścią o strukturze encyklopedycznej; w 40 hasłach dotyka najważniejszych dla Rymkiewicza tematów, miejsc, osób („A” jak – nie mogło być inaczej! – Adam Mickiewicz).