Pożar w papieskiej rezydencji. Poważne uszkodzenia

Muzeum jest otwarte, niedostępne są tylko niektóre pokoje – poinformowało w czwartek 12 października biuro turystyczne „Ville Pontificie”.

Wcześniej o pożarze informował włoski dziennik „Il Messaggero”, według którego przyczyną było zwarcie w jednym z urządzeń klimatyzacyjnych, wskutek czego poważnie uszkodzony został jeden z pokojów na drugim piętrze. Dawne prywatne pokoje papieży są wyposażone w cenne dzieła sztuki i dekoracje.

Rezydencja-muzeum

Letnia rezydencja papieży w małym miasteczku Castel Gandolfo, położonym 30 kilometrów na południowy wschód od Watykanu, to 55-hektarowy kompleks willi, ogrodów i posiadłości rolnych. Historia miejscowego zamku (castellum) sięga co najmniej początków XI wieku, przy czym wielokrotnie zmieniał on właścicieli, a na własność Stolicy Apostolskiej przeszedł w 1604 za pontyfikatu Klemensa VIII (1592-1605). Pierwszym papieżem, który przybył tu na wypoczynek letni był w 1628 Urban VIII (1623-44), po którym odwiedzali to miejsce mniej lub bardziej regularnie kolejni biskupi Rzymu.

Po zdobyciu miasta przez wojska Garibaldiego i zjednoczeniu Włoch w 1870 papieże przestali tu przyjeżdżać aż do 1929, czyli do podpisania Układów Laterańskich, regulujących stosunki papieża z państwem włoskim. Odtąd Castel Gandolfo już prawie nieprzerwanie było letnią rezydencją papieży, a Pius XII i św. Paweł VI tam właśnie zmarli odpowiednio 9 października 1958 i 6 sierpnia 1978 r. Regularnie wypoczywali tam latem św. Jan Paweł II i Benedykt XVI. Zwyczaj ten przerwał obecny papież, który wkrótce po swym wyborze zapowiedział, że latem nie będzie wyjeżdżał poza Rzym.

Papież Franciszek udostępnił posiadłość dla publiczności w 2016 roku, a na pierwszym piętrze papieskiego pałacu mieści się obecnie muzeum.

