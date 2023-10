Mondo cane

Prawdopodobnie to proste pytanie, będące jedyną sensowną refleksją nasuwającą się normalnemu człowiekowi po zetknięciu z wykwitami współczesnej ideologii, kultury czy sztuki, legło u podstaw książki Janusza Szewczaka sławiącej piękno, którego próżno dziś szukać w świecie zdegradowanym. Świetnie dobrana szata graficzna „Piękna zdeptanego, kultu brzydoty” dobitnie pokazuje przerażający zjazd po równi pochyłej, którego dokonaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, by ohydne uczynić wspaniałym czy co najmniej interesującym, a to, co wzniosłe, szlachetne lub choćby urocze, wdeptać w ziemię, zniszczyć, upodlić.