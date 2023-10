Zwyczajni ludzie

Autorom „Przewodnika łowcy i zbieracza po XXI wieku” to właśnie się przydarzyło: doktoraty, badania i długie lata owocnej uniwersyteckiej kariery zdały się na nic, gdy przebodźcowany polityczną poprawnością studencki motłoch zmusił ich do rezygnacji z Evergreen State College. Co ciekawe, pozwali uczelnię, zarzucając jej brak ochrony pracowników przed prześladowaniami – i wygrali, bo tak należy interpretować odszkodowania, które otrzymali w wyniku ugody (po 250 tys. dol każdy).