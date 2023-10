Zamek banity Zborowskiego

Dzieje tej budowli do dziś nie są do końca znane. Zapewne jej początki sięgają końca XV w., kiedy Jerzy Krupski wzniósł tutaj pierwszy obronny zameczek. Wiele lat później właścicielem Krupego stał się niesławny Samuel Zborowski, banita i swawolnik, zabójca (nieumyślny) kasztelana przemyskiego Andrzeja Wapowskiego, ścięty w 1584 r. przez kanclerza Zamoyskiego na Wawelu. On właśnie rozbudował umocnienia do wielkości prawdziwej rezydencji – ufundował lub przebudował zamek, dodał cztery baszty, wieżę bramną, otoczył warownię fosą. Być może już wówczas siedziba składała się z dwóch skrzydeł mieszkalnych oraz bastei mieszczącej izby mieszkalne.