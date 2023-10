Dyrektor Muzeum Auschwitz odznaczony przez króla Karola

Order Imperium Brytyjskiego to jedno z wysokich odznaczeń przyznawanych przez Zjednoczone Królestwo.

Piotr Cywiński odebrał odznaczenie z rąk ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Anny Clunes oraz Lorda Erica Picklesa, czyli specjalnego wysłannika Wielkiej Brytanii, zasiadającego w Komitecie Międzynarodowym FAB.

Szczególny apel

Dziękując za wyróżnienie, Piotr Cywiński podkreślił, że tę szczególną dla niego okazję chciałby wykorzystać do wystosowania apelu. – W tym dniu chciałbym zaapelować o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie wszystkich cywilnych zakładników przetrzymywanych w Gazie. To musi być pierwszy krok do budowania pokoju na Bliskim Wschodzie – stwierdził dyrektor Muzeum Auschwitz oraz prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau.

– Praca pana i pańskich współpracowników bardzo mnie zainspirowała. To istotne, by przekazywać tę historię, rozumieć, dlaczego nigdy więcej nie może się ona powtórzyć w dzisiejszym świecie. Jestem naprawdę dumna, że w imieniu Wielkiej Brytanii możemy docenić to, w jaki sposób prowadzi pan muzeum – zwróciła się ambasador Anny Clunes.

– Order Imperium Brytyjskiego nie jest wręczany często. To też bardzo rzadka forma uhonorowania osób spoza Wielkiej Brytanii. Jest przyznawana nie dlatego, że ludzie wykonują swoją pracę, ale dlatego, że wykonują swoją pracę w sposób wyjątkowy. Polska jest kustoszem byłych niemieckich obozów i uważam, że Miejsce Pamięci Auschwitz realizuje wyjątkową misję, by zapewnić zrozumienie przeszłości – mówił z kolei Lord Eric Pickles.

Order Imperium Brytyjskiego to brytyjskie odznaczenie przyznawane za zasługi w dziedzinie sztuki i nauki, pracę w organizacjach charytatywnych oraz służbę publiczną poza służbą cywilną. Został ustanowiony 4 czerwca 1917 r. przez króla Jerzego V.

