Węgry: Niepełnoletni nie mogą odwiedzać wystawy World Press Photo. Powodem treści LGBT

Osobom poniżej 18. roku życia zakazano odwiedzania tegorocznej wystawy World Press Photo w Budapeszcie. Rząd Węgier stwierdził, że niektóre zdjęcia naruszają przepisy dot. ograniczenia treści promujących LGBTQ.

Prestiżową światową wystawę fotografii prezentowaną w Węgierskim Muzeum Narodowym w Budapeszcie odwiedzają co roku ponad 4 miliony gości z całego świata. Jednak zestaw pięciu zdjęć, autorstwa filipińskiej fotoreporterki Hannah Reyes Morales, skłonił rząd do złożenia skargi do ministerstwa kultury. Resort uznał, że naruszają one węgierskie prawo zabraniające przedstawiania treści LGBTQ nieletnim. Teraz, nawet za zgodą rodziców, osoby poniżej 18 roku życia nie mogą już zwiedzać wystawy.

"To nie jest największy problem na świecie"

Fotografie dokumentują życie społeczności starszych osób LGBTQ na Filipinach, które od dziesięcioleci dzielą dom i opiekują się sobą w miarę starzenia. Na zdjęciach widać niektórych członków społeczności w przebraniach i makijażu. Joumana El Zein Khoury, dyrektor wykonawcza World Press Photo, określiła jako "niepokojący" fakt, że rząd Węgier "wziął na celownik serię tak pozytywną i włączającą". Powiedziała, że po raz pierwszy jedna z wystaw spotkała się z cenzurą w Europie.

– Fakt, że określony typ odbiorców nie ma dostępu do wystawy, naprawdę nas strasznie zszokował – powiedziała Khpury Associated Press. – To zadziwiające, że to te konkretne obrazy, ta konkretna historia i zadziwiające, że dzieje się to w Europie – dodała.

Rząd Viktora Orbana przekonuje, że ustawa o ochronie dzieci z 2021 r. ma na celu izolowanie dzieci od propagandy seksualnej. Dora Duro, prawniczka, która złożyła skargę w związku ze zdjęciami, wyraziła oburzenie, gdy odwiedziła wystawę i odrzuciła twierdzenia, że decyzja rządu ogranicza wolność prasy i wolność słowa. – To, jak żyje mniejszość LGBTQ, nie jest największym problemem na świecie – powiedziała AP. – To, co uważamy za normalne, co przedstawiamy i co przekazujemy (dzieciom) jako wartościowe, ma na nie wpływ, a ta wystawa jest wyraźnie szkodliwa dla nieletnich i, jak sądzę, także dla dorosłych – podkreśliła prawniczka.

