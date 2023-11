Na ślepym torze

Jak czytamy w zamieszczonym w programie bombastycznym liście przewodnim dyrektora TW-ON: „Każdy nowy tytuł w polskim katalogu literatury operowej budzi szczególne emocje, skłaniając do dyskusji o tym, co było, i o tym, co przed nami”. Zatem – podyskutujmy. Dzieło powstało w wyniku ścisłej współpracy „dream teamu” – kompozytora Krzysztofa Meyera i pisarza, tłumacza, reżysera Antoniego Libery. I o ile muzyka Meyera oraz jej wokalne i instrumentalne wykonanie (na ile jestem w stanie to ocenić) jest bezdyskusyjna, o tyle o propozycji Libery i reżyserii doproszonego do teamu Marka Weissa właśnie mam ochotę podyskutować.