Heca w Warszawie

W 1776 r. na skrzyżowaniu dzisiejszych Brackiej i Chmielnej wzniesiono ogromny budynek z drewna nawiązujący układem do rzymskiego Koloseum. Widownia mogła pomieścić 3 tys. osób, całość miała średnicę ok. 40 m. To wątpliwe cudo architektoniczne nazywało się z francuska Amfiteatrem i miało nawet dwie loże: górną, przeznaczoną dla wybitnych gości, i dolną – dla orkiestry. Publiczność nazwała jednak miejsce Szczwalnią, gdyż w niedzielę lub święta urządzano tutaj krwawe widowiska z udziałem zwierząt, ale w użyciu pojawiała się też nazwa „Heca”, gdyż tym mianem określano niezwykłe przedstawienia lub parady.