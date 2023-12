Powrót wizjonera

Należy jednak pamiętać, że współtwórcami Drugiej Brytyjskiej Inwazji Muzycznej byli producenci. Największym z nich był Trevor Horn. To Horn stał za sukcesami zespołów ABC, Frankie Goes to Hollywood, Pet Shop Boys czy Seala i jednocześnie wskrzesił kariery zespołu Yes oraz Toma Jonesa, Roda Stewarta i Tiny Turner.