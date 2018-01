W kraju bez Boga

W westernie najważniejsze jest oczekiwanie. Z reguły szybko dowiadujemy się, kto jest czarnym charakterem i kto będzie chciał mu się przeciwstawić. Reszta to czekanie na finałową rozprawę, która czasem trwa ledwie kilkadziesiąt sekund. To, co najciekawsze, rozgrywa się pomiędzy. Kto ostatecznie wesprze samotnego szeryfa – zapijaczony starzec, młody narwany kandydat na rewolwerowca, kaznodzieja, który prócz dźwięku własnych słów lubi huk wystrzałów? A może właścicielka lokalnego saloonu, przejeżdżający właśnie nieopodal jeździec znikąd czy zrozpaczony farmer, który postanowi wziąć sprawiedliwość we własne ręce?