Pejzaż dumy narodowej

Obraz zakupiony w 1999 r. jest jedynym dziełem artysty w Wielkiej Brytanii i jedynym fińskim obrazem w kolekcji londyńskiej National Gallery. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej lubianych obrazów w tejże galerii, który swoją popularnością dorównuje szacownym Janom van Eyckom i Vincentom van Goghom. Dość powiedzieć, że kiedy na potrzeby obecnej wystawy przeniesiono go do innej sali, już w porze lunchu do dyrekcji National Gallery wpłynęło wiele skarg od odwiedzających z zapytaniem: „Gdzie jest obraz?”. Mowa o „Jeziorze Keitele” autorstwa wybitnego fińskiego artysty Akselego Gallena-Kalleli z 1905 r. Harmonijność kompozycji i spokój, który emanuje z pejzażu, przyczyniły się do niezwykłej popularności obrazu. Jeśli jednak sięgniemy głębiej, to okaże się, że ten stylizowany pejzaż jest w istocie manifestem dumy narodowej. Organizując niewielką wystawę poświęconą jednemu ze swoich najbardziej popularnych obrazów i jego autorowi, The National Gallery świętuje stulecie odzyskania niepodległości przez Finlandię.