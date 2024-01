„Sokół maltański”. Klasyka. Jest okazja poczytać nowy przekład, do którego zabrał się Tomasz S. Gałązka. Sam Spade, detektyw do wynajęcia, w tajemniczych okolicznościach traci swojego wspólnika i przyjaciela. W drodze do prawdy napotka wpływowych bandziorów, pozna szczegóły intrygi o międzynarodowym rozmachu, flirtował będzie z piękną femme fatale – wszystko to w ramach wyścigu po bezcenną figurkę. Spade będzie okłamywany na różne sposoby, zostanie pobity i odurzony, usłyszy groźby od przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości („żadne formalności i nieformalności cię nie usprawiedliwią, jeśli nie wyjawisz mi informacji dotyczących przestępstwa”).