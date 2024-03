Ziarno miłości

Opiekuje się Gracewood Gardens, należącymi do pani Haverhill (Sigourney Weaver). Jest świetny w swoim fachu, skryty i naznaczony przeszłością. Jak? Tego zdradzał nie będę, bo warto, by każdy widz powoli i po swojemu odkrywał tę historię. Nowy film Paula Schradera to kolejna w jego dorobku medytacja nad winą, karą i odkupieniem. Medytacja mistrzowska. Schrader jest jednym z nielicznych głęboko wierzących autorów współczesnego kina; w dodatku nie boi się rozterek duszy czynić głównym tematem swoich filmów.