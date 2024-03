Czas zatrzymany

On – wychowany w luksusie, niedoszły urzędnik, który ku zgrozie rodziców postanowił zostać malarzem. Ona – panna prosta, biedna i chorowita, dość przeciętnej urody (chociaż jego też ciężko nazwać adonisem). Biografie artystów są zadziwiająco sztampowe. Ich twórcy znajdują perwersyjną przyjemność w usuwaniu z otoczenia geniusza tzw. zwykłych ludzi. Gdy po stworzeniu kolejnego arcydzieła ruszy taki w miasto, nie wejdzie do byle jakiej knajpy. Wybierze lokal nawiedzany przez inne sławy. Chodzi o to, by publika miała radochę, że w cenie biletu na Toulouse- -Lautreca dostaje bonus w osobie van Gogha, a w pakiecie z Modiglianim – Picassa. Na tym tle „Impresjoniści” wyróżniają się podziwu godną wstrzemięźliwością.