Mamy problem

Numer jeden w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji Netflixa, entuzjazm fanów i przychylne opinie krytyków – można się było tego spodziewać po serialu, którego jedyną wadą jest to, że – jak donosi jeden z amerykańskich portali filmowych – „jeden odcinek kosztuje 20 mln dol”.. Odcinków jest na razie osiem, ale są perspektywy na dużo, dużo więcej, bo David Benioff i D.B. Weiss dopiero się rozpędzają, mając za paliwo wielki bestseller science fiction ostatnich lat, czyli trylogię Cixina Liu „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”. Składa się ona z powieści „Problem trzech ciał”, „Ciemny las” i „Koniec śmierci” (wydanych w Polsce nakładem Rebisu w latach 2017–2018).

Benioff i Weiss to nazwiska doskonale znane miłośnikom telewizyjnych produkcji klasy premium, bo to oni stoją za sukcesem „Gry o tron”, wielkiego przeboju HBO według serii powieści George’a R.R. Martina. Teraz w pracy wspomagał ich jeszcze Alexander Woo, współscenarzysta znanych seriali „Czysta krew”, „Terror” czy „Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks”. Benioff i Weiss mieli propozycje dalszej współpracy z HBO, ale odrzucili ją na rzecz długiej i obejmującej wiele projektów umowy z Netflixem. „Problem trzech ciał” („3 Body Problem”) to pierwszy widomy efekt tego biznesowego porozumienia. Okrzyknięto ich po premierze nowej serii specjalistami od ekranizowania książek niemożliwych do sfilmowania. Poczekajmy, zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli duet B&W chce opowieść przeprowadzić do końca, to będzie musiał opowiedzieć historię sięgającą końca istnienia naszego Wszechświata. Wtedy ocenimy. Na razie dostaliśmy prolog całej historii.

Scena warta każdych pieniędzy

Rzecz rozgrywa się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, we współczesnym Londynie wytrawny detektyw Clarence Shi prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczych zgonów najlepszych fizyków. Dlaczego odbierają sobie życie? Dlaczego naukowcy mówią o tym, że „fizyka przestała mieć sens”? Czemu zamykane są wszystkie ziemskie akceleratory cząstek?