Niebo nadal będzie jutro

Charles Lloyd jest wolnym duchem muzyki improwizowanej. W swojej grze krzyżuje jazz z folkiem, rockiem i muzyką współczesną. W 1966 r. założył legendarny kwartet, w którym grali perkusista Jack DeJohnette, pianista Keith Jarrett i basista Cecil McBee. Było to pierwsze jazzowe combo, które zyskało sławę wśród hippisów, a jego album koncertowy „Forest Flower” należy do najpopularniejszych płyt jazzowych w ogóle. Okładki do płyt Lloyda z lat 60. projektował polski grafik Stanisław Zagórski.