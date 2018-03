Oscary 2018 rozdane. "Kształt wody" najlepszym filmem, "Twój Vincent" bez statuetki

Film Guillermo Del Toro zgarnął nagrody w najważniejszych kategoriach: za najlepszy film, scenariusz, reżyserię i muzykę. W sposób szczególny doceniono także "Dunkierkę" Christophera Nolana. Obraz został nagrodzony w trzech kategoriach: za montaż, dźwięk i montaż dźwięku.

Najlepszą aktorką pierwszoplanową została uznana Francis McDormand za "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri". Najlepszym aktorem pierwszoplanowym został Gary Oldman za rolę w filmie "Czas mroku".

Statuetki nie otrzymała polsko-brytyjska produkcja "Twój Vincent". W tej kategorii - filmu animowanego - nagrodzono film "Coco".

W pozostałych kategoriach nagrody otrzymali:

Najlepszy aktor drugoplanowy: Sam Rockwell – "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri".

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Allison Janney – "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Najlepszy film nieanglojęzyczny: "Fantastyczna kobieta"

Najlepszy film dokumentalny: "Ikar"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "Heaven is a Traffic Jam on the 405"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: "The Silent Child"

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Uciekaj!"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Tamte dni, tamte noce"

Najlepsza charakteryzacja: "Czas mroku"

Najlepsze kostiumy: "Nić widmo"

Najlepsza piosenka: "Remember Me" – "Coco"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "Dear basketball"

Najlepsze efekty specjalne: "Blade Runner 2049"

Najlepsze zdjęcia: "Blade Runner 2049"