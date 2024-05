Słowiański renesans Iwaszkiewicza

Ich listy przedwojenne znamy z wcześniejszych edycji, teraz nadszedł czas na korespondencję późniejszą, którą rozpoczyna list wysłany przez Annę do Jarosława 18 grudnia 1944 r., w drodze do Rabki, dokąd jechała, by zaopiekować się córką Marią oczekującą na urodziny dziecka. I już od początku jasne jest dla czytelnika, że dominować tu będą problemy domowe, rodzinne, osobiste, spychające sprawy publiczne na dalszy plan. Co nie znaczy, że małżonkowie pomijają je milczeniem, choć często zaznaczają tylko ich obecność, z pewnością, choć nie wyłącznie, ze względów cenzuralnych. W końcu nie mogli wykluczyć, że nie będą jedynymi czytelnikami tych listów.