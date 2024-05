Życie z literą "P"

A ojcu, wymachując przed nosem pistoletem, zagroził śmiercią. Mógł to zrobić w każdej chwili. Ich życie nie miało bowiem żadnej wartości. Wątpili nawet czasem, czy są jeszcze ludźmi czy tylko istotami stygmatyzowanymi przez przyszytą do ubrania literę „P”. Wywieziono ich z domu późną zimą 1944 r. Dwoje dzieci, ojca, matkę i jej głuchoniemą siostrę. Przeżyli piekło. Potem mówiono, że byli w Niemczech na robotach. Nic takiego. To przecież nie obóz zagłady.