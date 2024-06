Cóż, dziś w modzie jest pokazywanie rodziny jako źródła zła i wszelkiej zgnilizny, ale to podejście nie ma nic wspólnego z wielką powieścią Faulknera. „Kiedy umieram” – czy, jak chce tego nowy tłumacz, „Gdy leżę, konając” – to opowieść o niedolach naszego życia na tym łez padole, a z samego faktu, że bohaterowie należą do jakiejś rodziny, nie można jeszcze wnioskować, iż jest to powieść „o rodzinie”. Tak samo jak „Zbrodnia i kara” nie jest powieścią „o studentach” (bo w końcu były student jest jej bohaterem).