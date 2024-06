Wersja May

Zaproponowała więc, by czynił to z May Pang, ich młodziutką asystentką i początkującą producentką. Udało się aż za dobrze – John i May zakochali się w sobie, uciekli do Los Angeles i tak zaczął się półtoraroczny okres zwany „straconym weekendem”, podczas którego Lennon był szczęśliwy, kreatywny jak nigdy i odbudował swoje relacje z Julianem, synem z pierwszego małżeństwa. Skończyło się, gdy Yoko podstępem odebrała May kochanka. To wersja Pang.

Kolejna opowieść budująca legendę Johna Lennona – i czarną legendę Yoko Ono – pełna jest jednak sprzeczności. Eks-Bitels używał wobec May przemocy fizycznej, pił jak smok, sięgał po inne używki. Pang wszystko to potwierdza, lecz bagatelizuje. Syndrom ofiary? Być może.