Hasior. Trwałość przeżycia

Sprowadzono je z kolekcji muzealnych i prywatnych. Selekcjonując je tak, aby pokazać jak najszersze spektrum poszukiwań artystycznych Hasiora. „Pokoleniowe traumy (wojenne i nie tylko), mechanizmy społecznej opresji, relacje pomiędzy człowiekiem i przyrodą, jednostką a zbiorowością, sacrum i profanum, tym, co uniwersalne i trwałe, a tym, co lokalne i przemijające – wszystkie te wątki znajdują odzwierciedlenie w doborze prac, tworząc fascynujący i głęboki dyskurs nad kondycją ludzką, pełen odwołań do najważniejszych tekstów kultury” – piszą autorzy.