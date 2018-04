Będzie serial na podstawie "Władcy Pierścieni"? Budżet ma wynieść miliard dolarów

Jesienią ub. roku Amazon kupił prawa do adaptacji "Władcy Pierścieni" za 250 milionów dolarów. Umowa z Tolkien Estate and Trust, wydawnictwem HarperCollins oraz wytówrnią New Line Cinema zastrzega, że produkcja musi ruszyć w ciągu dwóch najbliższych lat. Teraz spekuluje się, że całościowy budżet serialu ma wynieść nawet miliard dolarów. Dla porównania, każdy z ostatnich sezonów "Gry o tron" ma budżet w granicach 100 mln dolarów.

Amazon wynegocjowało także kontrakt na wykorzystanie elementów trylogii w swoim serialu z wytwórniami New Line Cinema i Warner Bros., które odpowiadają za filmowe ekranizacje dzieł Johna R.R. Tolkiena. Amerykańskie media donoszą za to, że Peter Jackson może pełnić producenta wykonawczego.