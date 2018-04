Wraca sprawa z 1992 roku? Kevin Spacey znowu oskarżany o molestowanie

Jak potwierdziła prokuratura w Los Angeles, śledzczy przyjrzą sie ponownie oskarżeniom kierowanym wobec Spacey'a w roku 1992. Policja odnotowała wtedy w Zachodnim Hollywood zgłoszenie mężczyzny, który twierdził, że aktora napadł na niego, a incydent miał charakter seksualny.

Rzeczniczka Spacey'a odmawia komentarzy na ten temat.

Seks-skandal wokół Kevina Spacey'a

Afera związana z oskarżeniami wobec aktora, zaczęła się od wywiadu jakiego jesienią ubiegłego roku udzielił inny amerykański aktor – Anthony Rapp. W rozmowie z dziennikarzem serwisu buzzfeed.com, Rapp (zadeklarowany biseksualista) opowiedział o sytuacji do jakiej miało dojść w 1986 roku. 26-letni wówczas Kevin Spacey miał zaprosić młodego aktora na przyjęcie w apartamencie na Manhattanie. Podczas przyjęcia, Spacey miał podejść do wówczas 14-letniego Rappa kiedy ten oglądał w sypialni telewizję i położyć się na nim. "Do dziś nie mogę się tego pozbyć z mojej głowy. Ta sytuacja była dla mnie bardzo dezorientująca" – opowiadał w rozmowie z buzzfeed.com Rapp.

Spacey szybko odniósł się sytuacji, tłumacząc się, że podczas opisywanej imprezy był pod wpływem alkoholu. Aktor jednocześnie przeprosił za wszelki zachowania, które mogły zostać przez Rappa źle zrozumiane oraz oficjalnie przyznał, że jest gejem.

W konsekwencji seks-skandalu (obecnie zarzuty pod adresem aktora wysunęło już ponad 30 mężczyzn) Spacey stracił już kilka kontraktów, w tym główną rolę w znanym amerykańskim serialu "House of Cards".

