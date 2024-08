Lato opery

Zgodnie ze stereotypem na temat lata i sezonu ogórkowego, letni program wakacyjny ma być lekki i wypoczynkowy. Ale jest to także czas plenerowych wydarzeń oraz festiwali muzycznych i operowych, wśród których – oprócz rozrywkowych formatów – pojawiają się także ambitniejsze propozycje. Informacje o nich niekoniecznie przebiją się do mediów, co nie przeszkadza w ich popularności wśród widowni, znacznie przewyższającej ofertę teatrów dramatycznych.