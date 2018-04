Krezus i pijawki

Na zdjęciach z pierwszej wersji filmu Ridleya Scotta miliarder J. Paul Getty wygląda na brzydala i rozpustnika, co samo w sobie jest odpowiedzią, dlaczego reżyser widział w tej roli Kevina Spaceya. Gwiazdor serialu „House of Cards” padł jednak ofiarą cenzorskich nożyc, kiedy w ramach akcji #MeToo usłyszał poważne zarzuty (molestowanie i zmuszanie do seksu nastoletnich chłopców). Ridley Scott usunął Spaceya z obsady i powierzył rolę Christopherowi Plummerowi, kręcąc od nowa duże partie filmu. Opłaciło się, bo Plummer został nominowany do Złotego Globu i do Oscara (kategoria – najlepszy aktor drugoplanowy).