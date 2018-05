Nie żyje amerykański pisarz Philip Roth. Miał 85 lat

Pisarz zmarł w szpitalu na Manhattanie w Nowym Jorku. Powodem śmierci Rotha była niewydolność serca. Informację przekazali jego bliscy przyjaciele.

Philip Roth to jeden z najpopularniejszych pisarzy amerykańskich. Światową sławę przyniosła mu powieść "Kompleks Portnoya". Jego najbardziej znane powieści to: "The Great American Novell", "Operacja Shylock", "Teatr Sabata", "Amerykańska Sielanka".