Znany muzyk pozwany na gigantyczną kwotę. Dopuścił się plagiatu?

Jak podaje portal noizz.pl, Ed Sheeran został oskarżony o plagiat przez posiadaczy części praw do utworu "Let's Get It On" Marvina Gaye'a z 1973 roku. Twierdzą oni, że przebój Sheerana "Thinking Out Loud", to plagiat piosenki jednej z legend amerykańskiej muzyki soul.

Co ma wskazywać na plagiat? Chodzi m. in. o melodię, rytm oraz linię basową. Autorzy pozwu domagają się od brytyjskiego artysty stu milionów dolarów zadośćuczynienia.