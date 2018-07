Szósty sezon "House of Cards". Claire Underwood z mocnym przekazem

Teaser został opublikowany 4 lipca – tego dnia Amerykanie świętują Dzień Niepodległości. I to właśnie do tego święta nawiązuje krótkie nagranie. Spot trwa zaledwie kilkanaście sekund, a wystąpiła w nim Claire Underwood (grana przez Robin Wright) – żona Franka Uderwooda (granego przez Kevina Spacey), serialowego prezydenta USA.

Nie ma wątpliwości – najbliższy sezon "House of Cards" będzie należał właśnie do niej. Świadczy o tym m. in. hashtag #myturn.



Szósty sezon będzie już ostatnim. Nie zobaczymy w nim Kevina Spacey, odtwórcy roli bezwzględnego, wyrachowanego Franka Underwooda. Wszystko przez liczne oskarżenia o molestowanie seksualne pod adresem aktora. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie można oglądać najnowsze odcinki produkcji.