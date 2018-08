Zombie Boy nie żyje. Znany model popełnił samobójstwo

"Zombie Boy" w 2010 roku utworzył w mediach społecznościowych swój profil, który w ciągu roku polubiło ponad 1,5 miliona osób. Strona została odkryta przez Lady Gagę, która zaprosiła go do zagrania w swoim klipie. "Samobójstwo mego przyjaciela, Ricka Genesta, znanego jako Zombie Boy, jest więcej niż załamujące. Musimy mocniej pracować nad zmianą naszej kultury, by wydobyć na światło dzienne problemy zdrowia psychicznego i zerwać z tabu, że nie można o tym mówić. Jeżeli cierpicie, zadzwońcie już dziś do rodziny lub przyjaciół. Musimy się ratować" – napisała Lady Gaga na Twitterze.

Mężczyzna pokrył każdą część swojego ciała tatuażami. Genest w 2011 roku trafił z tego powodu do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii "najwięcej tatuaży prezentujących insekty: 176”. 32-latek był również rekordzistą jeśli chodzi o tatuaże prezentujące ludzkie kości - tych miał 139.